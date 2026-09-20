Γιώργος Μαζωνάκης: Σπαραγμός στο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σητεία

Με βαθιά συγκίνηση και ένα μεγάλο «γιατί» οι κάτοικοι του χωριού Πεύκοι αποχαιρέτησαν τον δικό τους Γιώργο Μαζωνάκη στο μνημόσυνο που έγινε το πρωί της Κυριακής (20.09.2026) στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη Σητεία.

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στον ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και όλο το χωριό πήγε να τιμήσει τη μνήμη του καταξιωμένου καλλιτέχνη που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είχε καταγωγή από την Κρήτη, είχε φτιάξει εκεί και το «ησυχαστήριό» του.

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Οι κάτοικοι της περιοχής που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μετά το μνημόσυνο, τελέστηκε και τρισάγιο στη μνήμη του, έξω από το σπίτι του τραγουδιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στη Σητεία με εκδήλωση στο λιμάνι της περιοχής, όπου είχε στηθεί μια μεγάλη φωτογραφία του κι ο κόσμος μπορούσε να γράψει σε ένα βιβλίο τις σκέψεις του για τον γνωστό καλλιτέχνη. Παράλληλα, στη διάρκεια της εκδήλωσης ακούγονταν από ηχεία τραγούδια του.

Τέλος, ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, εξέφρασε την θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον τόπο αυτόν και συνδέθηκε μαζί του.