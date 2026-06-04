Κηδεία Νάσου Αθανασίου: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Τον Νάσο Αθανασίου, τον δημοσιογράφο και πρωτεργάτη της ελληνικής τηλεόρασης αποχαιρετούν σήμερα (4/6/2026) στην κηδεία του φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με ασθένεια.

Συγγενείς και φίλοι έχουν μαζευτεί από νωρίς στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια, για να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τον δημοσιογράφο, Νάσο Αθανασίου στην κηδεία του, ενώ το παρών έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας.

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​Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες ανθρώπους του Τύπου και της πολιτικής ζωής, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς, που προσέρχονται για να του πουν το τελευταίο αντίο.

​Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Νάσος Αθανασίου διατέλεσε και Βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023.

Ο Νάσος Αθανασίου που συνέδεσε το όνομά του με την τηλεόραση και θρυλικές εκπομπές όπως το «Τρεις στον Αέρα», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6/2026).