Ελλάδα

Κηδεία Νάσου Αθανασίου: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Φίλοι και συγγενείς έχουν μαζευτεί στην κηδεία του στα Βριλήσσια για να τον αποχαιρετήσουν
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Τον Νάσο Αθανασίου, τον δημοσιογράφο και πρωτεργάτη της ελληνικής τηλεόρασης αποχαιρετούν σήμερα (4/6/2026) στην κηδεία του φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με ασθένεια.

Συγγενείς και φίλοι έχουν μαζευτεί από νωρίς στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια, για να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τον δημοσιογράφο, Νάσο Αθανασίου στην κηδεία του, ενώ το παρών έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας.

​Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η οικογένειά του, η σύζυγός του Εύη και τα παιδιά του, Τίμος και Ελένη, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες ανθρώπους του Τύπου και της πολιτικής ζωής, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς, που προσέρχονται για να του πουν το τελευταίο αντίο.

​Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, ο Νάσος Αθανασίου διατέλεσε και Βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Γαβριήλ Σακελλαρίδης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
Νίκος Φίλης / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
Σωκράτης Φάμελλος / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κηδεία Νάσου Αθανασίου
Αριστερά ο Τέρενς Κουίκ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Χρήστος Σπίρτζης
Χρήστος Σπίρτζης / ΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Νάσος Αθανασίου που συνέδεσε το όνομά του με την τηλεόραση και θρυλικές εκπομπές όπως το «Τρεις στον Αέρα», έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (2/6/2026).

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