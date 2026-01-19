Ελλάδα

Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το γεύμα στη Μεγάλη Βρεταννία – Φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά
Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
Η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας προσέρχεται στη «Μεγάλη Βρεταννία» μετά την κηδεία της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης / NDP Photo

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης το μεσημέρι της Δευτέρας (19.01.2026) στο Τατόι, οικεία της πρόσωπα στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της.

Στη «Μεγάλη Βρεταννία» προσήλθαν, μεταξύ άλλων, περίπου στις 5 το απόγευμα για το γεύμα μετά το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη, η αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα – Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Παύλος Ντε Γκρες με τα παιδιά του, Κωνσταντίνο Αλέξιο, Αχιλλέα Ανδρέα και Οδυσσέα Κίμωνα, ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες.

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
Η τέως βασίλισσα Άννα - Μαρία
Η τέως βασίλισσα Άννα – Μαρία
Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη
Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη
Παύλος Ντε Γκρες
Ο Παύλος Ντε Γκρες
Ο Φίλιππος Ντε Γκρες με την αδερφή του, Θεοδώρα Ντε Γκρες
Ο Φίλιππος Ντε Γκρες με την αδερφή του, Θεοδώρα Ντε Γκρες
Η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες
Η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες
Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας προσέρχονται στη «Μεγάλη Βρεταννία»
Τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας προσέρχονται στη «Μεγάλη Βρεταννία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα και ταραμά. Επίσης, ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.

