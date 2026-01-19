Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Σε στενό οικογενειακό κύκλο το γεύμα στη Μεγάλη Βρεταννία – Φωτογραφίες

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης το μεσημέρι της Δευτέρας (19.01.2026) στο Τατόι, οικεία της πρόσωπα στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της.

Στη «Μεγάλη Βρεταννία» προσήλθαν, μεταξύ άλλων, περίπου στις 5 το απόγευμα για το γεύμα μετά το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη, η αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα – Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Παύλος Ντε Γκρες με τα παιδιά του, Κωνσταντίνο Αλέξιο, Αχιλλέα Ανδρέα και Οδυσσέα Κίμωνα, ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα και ταραμά. Επίσης, ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.