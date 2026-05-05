Κηφισιά: Οι επιθέσεις του ντελιβερά ήταν ξαφνικές και κρατούσαν ελάχιστα δευτερόλεπτα – Οι αρχές αναζητούν το κίνητρό του

Oι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες για να διαπιστωθεί η συνολική του δράση
Ο ντελιβεράς που έκανε τις επιθέσεις στην Κηφισιά
Τον τρόμο είχε σκορπίσει στην Κηφισιά ένας ντελιβεράς, ο οποίος συνελήφθη μετά από επιθέσεις που έκανε σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ο 28χρονος ντελιβεράς στην Κηφισιά έβαζε στο στόχαστρό του κυρίως γυναίκες και έκανε τις επιθέσεις με πέτρες, ενώ ήταν πάνω σε μηχανή.

Τα ερωτήματα για τις επιθέσεις του είναι πολλά. Για τις πράξεις του δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο κίνητρο, όπως για παράδειγμα αυτό της ληστείας, καθώς χτυπούσε και έφευγε γρήγορα από το σημείο. Κατά τις επιθέσεις του φορούσε κράνος.

Θύματα στις μαρτυρίες τους αναφέρουν ότι οι επιθέσεις ήταν ξαφνικές, είχαν διάρκεια ελάχιστων δευτερολέπτων και κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος με καταγωγή από το Πακιστάν εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής.

Ο δράστης αναγνωρίστηκε από τα θύματα του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας υλικό από κάμερες για να διαπιστωθεί η συνολική του δράση.

Ο ίδιος φορούσε λευκό κράνος και σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να πραγματοποίησε το τελευταίο χρονικό διάστημα πέντε επιθέσεις εναντίον γυναικών.

Μάλιστα τραυμάτισε δύο από αυτές, τη μία στο θώρακα ενώ στην άλλη η πέτρα που της έριξε στο πρόσωπό είχε σαν αποτέλεσμα να τις σπάσει πέντε δόντια και να κάνει ράμματα σε άνω και κάτω γνάθο.

Πριν πριν λίγες ημέρες φέρεται να επιτέθηκε σε άλλα δύο γυναίκες οι οποίες κινούνταν στη λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο, αλλά και στην Πλατεία Πολιτείας.

