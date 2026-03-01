Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένας 22χρονος, μετά από επικίνδυνη οδήγηση, νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με 197 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της Κηφισιάς στην Εθνική Οδό είναι 100 χλμ/ώρα, θέτοντας σε κίνδυνο τους λοιπούς οδηγούς.

Κατά την προσπάθειά του να ξεφύγει από την αστυνομία, ο οδηγός παραβίασε κόκκινο φανάρι και έκανε παράνομη αναστροφή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις και όπως διαπιστώθηκε, ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.