Πρωτομαγιά: Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου – Ουρές στα διόδια Ελευσίνας

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Μέχρι στιγμής η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αλλαγή του καιρού και τις προβλέψεις για βροχές και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε εξέλιξη από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς από την Αθήνα, με αρκετούς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για ολιγοήμερες αποδράσεις. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια Ελευσίνας, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά μποτιλιαρίσματα. Η ροή των οχημάτων έχει αυξηθεί αισθητά, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Χωρίς προβλήματα η κίνηση στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο και Πελοπόννησο.

Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ασφυξία. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή, τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.