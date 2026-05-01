Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πρωτομαγιά: Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου – Ουρές στα διόδια Ελευσίνας

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή, τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν
Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Μέχρι στιγμής η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αλλαγή του καιρού και τις προβλέψεις για βροχές και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε εξέλιξη από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς από την Αθήνα, με αρκετούς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για ολιγοήμερες αποδράσεις. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια Ελευσίνας, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά μποτιλιαρίσματα. Η ροή των οχημάτων έχει αυξηθεί αισθητά, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Χωρίς προβλήματα η κίνηση στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο και Πελοπόννησο.

Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ασφυξία. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
126
76
67
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με αρματαγωγό έφτασαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla»
Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων – ανάμεσά τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αθερινόλακκου στο Λασίθι
O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη
«Με κλείδωνε στο σπίτι» αποκάλυψε κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο - «Έβλεπε δαίμονες, δεν ήθελε να πάει σε γιατρό»
«Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι τον προσέχουν γιατί δεν έκαναν κάτι τόσα χρόνια να μη φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε η κατάσταση;»
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Newsit logo
Newsit logo