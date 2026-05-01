Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Το τέλος ενός θρύλου: Το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο παραδίδεται στη φθορά του χρόνου

Το εμβληματικό ναυάγιο της Λακωνίας, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς και ανεπίσημο τοπόσημο της περιοχής, καταρρέει
Πηγή φωτό: iStock

Στην ακτογραμμή του Βαλτακίου, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από το Γύθειο, το ναυάγιο του «Δημήτριος» δεν είναι πια η γνώριμη, επιβλητική φιγούρα που επί δεκαετίες φωτογράφιζαν ταξιδιώτες και ντόπιοι.

Οι πρόσφατες καταγραφές με drone αποτυπώνουν μια εικόνα που δύσκολα αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας: το σκαρί έχει υποστεί εκτεταμένες αλλοιώσεις, με εμφανή σημάδια κατάρρευσης και διάλυσης.

Το πλοίο, που προσάραξε στην περιοχή το 1981 και έκτοτε έγινε άτυπο τοπόσημο της Λακωνίας, φαίνεται πλέον να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της φθοράς του.

Το κατάρτι έχει καταρρεύσει, ενώ η σκουριά και η αλμύρα έχουν «γράψει» πάνω στο μέταλλο μια πορεία δεκαετιών εγκατάλειψης και έκθεσης στα στοιχεία της φύσης.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν φέτος δείχνουν ένα ναυάγιο που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλαιότερες λήψεις.

Η σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η θάλασσα και ο χρόνος αλλάζουν το τοπίο: τμήματα της υπερκατασκευής έχουν παραμορφωθεί ή χαθεί, ενώ το εσωτερικό του πλοίου μοιάζει πλέον εκτεθειμένο και εύθραυστο.

Παρά τη φθορά, το «Δημήτριος» εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την περιοχή. Δεν είναι μόνο ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά και ένα ανεπίσημο «μνημείο» της θαλάσσιας ιστορίας της Λακωνίας, που έχει ενσωματωθεί στη συλλογική μνήμη κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπικές αναφορές, το πλοίο παρέμεινε για δεκαετίες εκεί, μετατρεπόμενο σταδιακά σε σύμβολο μιας άλλης εποχής.

Σήμερα όμως, η εικόνα του δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Η φύση έχει αναλάβει τον τελικό λόγο. Και το ναυάγιο που άλλοτε λειτουργούσε ως «μαγνήτης» για φωτογραφίες και ιστορίες, μοιάζει πλέον να ολοκληρώνει τον κύκλο του.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το «Δημήτριος» δεν ήταν ποτέ απλώς ένα σκουριασμένο πλοίο.

Ήταν ένα σταθερό σημείο στον χρόνο. Και ίσως αυτό που χάνεται σήμερα δεν είναι μόνο ένα κομμάτι σιδήρου μέσα στη θάλασσα, αλλά μια ολόκληρη εποχή που έφτιαξε τη δική της μυθολογία γύρω από το ναυάγιο στο Βαλτάκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo