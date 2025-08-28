Κιλκίς: «Πλημμύρισε» από φανουρόπιτες εκκλησία – Δείτε το viral βίντεο

Όχι μία, ούτε δύο αλλά δεκάδες φανουρόπιτες «πλημμύρισαν» το προαύλιο εκκλησίας στο Κιλκίς κάνοντας τις εικόνες εντυπωσιακές.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok, καταγράφηκε το προαύλιο της εκκλησίας σαν ένα μεγάλο τραπέζι με φανουρόπιτες να καταλαμβάνουν όλο σχεδόν τον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται, την παράδοση συνεχίζουν να τηρούν πολλοί άνθρωποι που σύμφωνα με το έθιμο, φτιάχνουν φανουρόπιτες για να τους φανερώσει ο Άγιος, αυτό που λαχταρούν ή έχουν χάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο από το Κιλκίς απέσπασε χιλιάδες θεάσεις αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου ανάμεσα στις αναρτήσεις με φανουρόπιτες από όλη την Ελλάδα.

Ο Άγιος Φανούριος και το έθιμο της φανουρόπιτας

Ο Άγιος Φανούριος που η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου, είναι γνωστός ως προστάτης για την ανεύρεση χαμένων αντικειμένων. Η παρασκευή της φανουρόπιτας, μιας παραδοσιακής νηστίσιμης πίτας που παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά, αριθμοί οι οποίοι είναι συμβολικοί στην ορθόδοξη παράδοση, έχει συνδεθεί με την ημέρα εκείνη με πολλούς πιστους να συνεχίζουν ακόμη την παράδοση.

Οι νοικοκυρές ως είθιστε, φτιάχνουν τις πίτες την παραμονή και ανήμερα της γιορτής, τις μεταφέρουν στον ναό για να τις ευλογήσει ο ιερέας. Έπειτα τις μοιράζουν σε συγγενείς και γείτονες, συνοδεύοντας την πράξη με μια σιωπηλή ευχή προς τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι έχει χαθεί.