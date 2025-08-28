Ελλάδα

Κιλκίς: «Πλημμύρισε» από φανουρόπιτες εκκλησία – Δείτε το viral βίντεο

Η εικόνα από το Κιλκίς θύμιζε «πολύχρωμο χαλί», με δεκάδες φανουρόπιτες στο προαύλιο της εκκλησίας
Φανουρόπιτες
Φανουρόπιτες στο Κιλκίς / Photo / TikTok

Όχι μία, ούτε δύο αλλά δεκάδες φανουρόπιτες «πλημμύρισαν» το προαύλιο εκκλησίας στο Κιλκίς κάνοντας τις εικόνες εντυπωσιακές.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok, καταγράφηκε το προαύλιο της εκκλησίας σαν ένα μεγάλο τραπέζι με φανουρόπιτες να καταλαμβάνουν όλο σχεδόν τον χώρο.

Όπως φαίνεται, την παράδοση συνεχίζουν να τηρούν πολλοί άνθρωποι που σύμφωνα με το έθιμο, φτιάχνουν φανουρόπιτες για να τους φανερώσει ο Άγιος, αυτό που λαχταρούν ή έχουν χάσει.

@dimitra.svoura

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Simos Malgaris

 

Το βίντεο από το Κιλκίς απέσπασε χιλιάδες θεάσεις αλλά και το ενδιαφέρον του κόσμου ανάμεσα στις αναρτήσεις με φανουρόπιτες από όλη την Ελλάδα.

Ο Άγιος Φανούριος και το έθιμο της φανουρόπιτας

Ο Άγιος Φανούριος που η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου, είναι γνωστός ως προστάτης για την ανεύρεση χαμένων αντικειμένων. Η παρασκευή της φανουρόπιτας, μιας παραδοσιακής νηστίσιμης πίτας που παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά, αριθμοί οι οποίοι είναι συμβολικοί στην ορθόδοξη παράδοση, έχει συνδεθεί με την ημέρα εκείνη με πολλούς πιστους να συνεχίζουν ακόμη την παράδοση.

Οι νοικοκυρές ως είθιστε, φτιάχνουν τις πίτες την παραμονή και ανήμερα της γιορτής, τις μεταφέρουν στον ναό για να τις ευλογήσει ο ιερέας. Έπειτα τις μοιράζουν σε συγγενείς και γείτονες, συνοδεύοντας την πράξη με μια σιωπηλή ευχή προς τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι έχει χαθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo