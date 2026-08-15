Κίμωλος: Θλίψη στην Ιρλανδία για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία: «Ήταν ένας ταλαντούχος νέος με όλη τη ζωή μπροστά του»

Σε μεγάλο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 17χρονου, που έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο μετά από ηλεκτροπληξία που υπέστη κατά την διάρκεια των διακοπών του. Σοκαρισμένοι είναι και οι κάτοικοι της Ιρλανδίας, αφού ο έφηβος από το Κόρκ δεν κατάφερε να γυρίσει ποτέ σπίτι του.

Ο 17χρονος Άλεξ ΜακΚι που έπαθε ηλεκτροπληξία και άφησε την τελευταία του πνοή, ήταν μαθητής του Κοινοτικού Κολεγίου «Τέρενς ΜακΣουίνι» στο Νοκναχίνι, στη βόρεια πλευρά του Κορκ στην Ιρλανδία. Η μητέρα του μάλιστα κατάγεται από την Κίμωλο γι’ αυτό και η οικογένεια επέλεξε να περάσει εκεί της διακοπές της.

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Είχε ταξιδέψει εκεί μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου ζει μόνιμα. Οι διακοπές τους, όμως, εξελίχθηκαν σε τραγωδία όταν το παιδί μπήκε για μπάνιο και λίγο αργότερα η μητέρα του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε πάθει ηλεκτροπληξία.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το ατύχημα, με τις διερευνήσεις να επικεντρώνονται σε πιθανή ελαττωματική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Η διάκριση σε έκθεση για νέους επιστήμονες

Ο άτυχος 17χρονος είχε συμμετάσχει σε ένα βραβευμένο έργο της Έκθεσης Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας, το οποίο έλαβε εθνική αναγνώριση νωρίτερα φέτος. Το έργο «Bumblebee», ένα σύστημα επικοινωνίας σχεδιασμένο για παιδιά που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν λεκτικά, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του, καθώς και ένα Ειδικό Βραβείο από το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για τα Παιδιά.

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Ο βουλευτής του Κορκ Νορθ, Colm Burke, ο οποίος είχε συναντήσει τον Άλεξ μόλις πριν από λίγους μήνες στην Έκθεση Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας, δήλωσε στο Cork Beo ότι η σπαρακτική απώλεια ενός τόσο ταλαντούχου και πολλά υποσχόμενου νεαρού άνδρα έχει αφήσει την τοπική κοινότητα εντελώς συντετριμμένη.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να μαθαίνουμε ότι κάποιος τόσο νέος έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο», είπε. «Ήταν ένας πραγματικά ταλαντούχος νέος με ολόκληρη τη ζωή και μια λαμπρή καριέρα μπροστά του. Νωρίτερα φέτος, κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να φτάσει σε αυτό το στάδιο της Έκθεσης Νέων Επιστημόνων και Τεχνολογίας και βραβεύτηκε για τις προσπάθειές του.

«Είναι συγκλονιστική είδηση για την οικογένειά του, την κοινότητα και τους συμμαθητές του».

Η σορός του νεαρού μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Το Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει υποστήριξη μετά την τραγωδία.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου έχει λάβει γνώση της υπόθεσης και παρέχει προξενική συνδρομή. Όπως συμβαίνει με όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει τις λεπτομέρειες μεμονωμένων περιπτώσεων».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου. Ο 17χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής, δηλαδή τον μηχανισμό ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση διαρροής.