Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο: «Χτυπούσε το ρεύμα και τη μητέρα – Μπορεί να είχαμε δύο δράματα», λέει ο γιατρός του νησιού

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κίμωλος μετά τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου από ηλεκτροπληξία, την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου περνούσε τις διακοπές του με τη μητέρα και την αδελφή του. Οι Αρχές έχουν στρέψει την έρευνά τους στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο 17χρονος είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του από την Ιρλανδία, όπου η οικογένεια ζει μόνιμα. Οι διακοπές τους, όμως, εξελίχθηκαν σε τραγωδία όταν το παιδί μπήκε για μπάνιο και λίγο αργότερα η μητέρα του το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε πάθει ηλεκτροπληξία.

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«Με χτυπάει κι εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή…»

Ο γιατρός του νησιού, Αγαπητός Ξάνθης, περιέγραψε στο Star τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, αποκαλύπτοντας ότι και η μητέρα του 17χρονου κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της από το ηλεκτρικό ρεύμα.

«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι και μου είπε ότι έχει βρει το παιδί της κυανό, χωρίς να αναπνέει, στην ντουζιέρα του μπάνιου, το οποίο βρισκόταν έξω από το σπίτι. Μου είπε ότι μάλλον έχει πάθει ηλεκτροπληξία. Της λέω εκείνη την ώρα, “πού το ξέρετε, πέστε μου γρήγορα” και μου λέει “Με χτυπάει κι εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή…”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχει ρεύμα”. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία κι εκείνη και να ’χαμε δύο δράματα, αντί για ένα» ανέφερε στο Star o κ Αγαπητός Ξανθης, Διευθυντής ΕΣΥ – μετακινούμενος ιατρός Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Κιμώλου.

Η άμεση οδηγία του γιατρού να κατεβάσει η γυναίκα τον γενικό διακόπτη ήταν καθοριστική, καθώς, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος, υπήρχε κίνδυνος να χτυπηθεί και εκείνη από το ρεύμα.

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Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το σπίτι είχε εκδοθεί το 2024 πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, παρότι ο ηλεκτρικός πίνακας φέρεται να μην είχε ρελέ διαφυγής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πιστοποιητικό είχε εκδοθεί από τον σημερινό δήμαρχο Κιμώλου, Κώστα Βεντούρη, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα.

Ο δήμαρχος, αναφερόμενος σε όσα του είπε η μητέρα του παιδιού, δήλωσε: «Μου λέει ( η μητέρα): “Το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”. Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του ’70, μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου».

Το σπίτι έχει πλέον σφραγιστεί από την Αστυνομία και αναμένεται να εξεταστεί από πραγματογνώμονα. Η ιατροδικαστική εξέταση, μαζί με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος.

Η σορός του παιδιού αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη εξέταση.

Τι επισημαίνουν οι ειδικοί

Με αφορμή την τραγωδία, ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία του τακτικού ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα σε παλαιότερα σπίτια.

«Τα σπίτια πρέπει να ελέγχονται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Πρώτον, να ελέγχει αν υπάρχει σωστή γείωση, δεύτερον, αν υπάρχει και αν λειτουργεί ρελέ διαφυγής, ενώ δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο με αναμμένο θερμοσίφωνα», τονίζει ο ηλεκτρολόγος Λευτέρης Μαρατσής.