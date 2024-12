Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται καλύτερα από ποτέ, ο λαός είναι ανθεκτικός

Πανέτοιμη για τη θέση της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα φαίνεται πως είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλώντας με εξαιρετικά λόγια για τους Έλληνες.

Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ανάρτηση στο Χ τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται καλύτερα από ποτέ και παράλληλα χαρακτήρισε ανθεκτικό τον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της στο Χ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Εμπνέομαι από τη διαρκή οικονομική δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Η ενίσχυση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ασφάλεια, θα προωθήσει την ευημερία και θα στηριχθεί στην καλή θέληση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας.

Ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός. Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα έχει αυτοπροσδιοριστεί από την αποφασιστικότητα να οικοδομήσει μια οικονομία που αναπτύσσεται καλύτερα από ποτέ.

Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και σε συνεργασία με τους Έλληνες συμμάχους μας, είμαι πρόθυμη να υπηρετήσω ως η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ και να υλοποιήσω μια ατζέντα αφοσιωμένη στην καινοτομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη».

Η ανάρτησή της συνοδεύεται και με βίντεο από την πρόσφατη συνέντευξή της στον Τζον Κατσιματίδη.

I’m inspired by the enduring economic power of the U.S.-Greece partnership.



Bolstering American investments in Greece will strengthen security, promote prosperity, and build upon the goodwill between America and Greece.



The Greek people are resilient. Over the last decade,… pic.twitter.com/MBx8TSh8LC