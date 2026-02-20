Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: «Ασφυξία» σε Κηφισό και Αττική Οδό – Φεύγουν μαζικά οι εκδρομείς για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Στις 17.30 το απόγευμα, ο χάρτης με την κίνηση στους δρόμους, ήταν «κόκκινος» σε πολλά σημεία
Διαδρομές για γερά νεύρα είναι αυτές που κάνουν στην πρωτεύουσα οι οδηγοί, το απόγευμα της Παρασκευής (20/2/26), ημέρα που όπως φαίνεται, επέλεξε πολύς κόσμος για εγκαταλείψει την πόλη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Έτσι, η κίνηση στους δρόμους, απαιτεί υπομονή…

Συγκεκριμένα, σε πολλά σημεία, η κίνηση στους δρόμους γίνεται με ρυθμούς χελώνας, όπως στον Κηφισό. Δύσκολα είναι όμως τα πράγματα και στην Αττική Οδό…

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις σε κάποια σημεία ξεπερνούν τα 30 λεπτά. 

Στις 17.30 το απόγευμα, στον χάρτη με την κυκλοφορία στους δρόμους, επικρατούσε το κόκκινο χρώμα. Δηλαδή, δρόμοι μποτιλιαρισμένοι και αυτοκίνητα… ακίνητα. 

Προβλήματα και στο ύψος της Υλίκης

Σύμφωνα με το LamiaNow, το απόγευμα της Παρασκευής (20/2/26), καταγράφονται σημαντικά προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, καθώς η μαζικότερη λόγω τριήμερου έξοδος των Αθηναίων σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα έργα οδοποιίας και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προκάλεσαν ουρές χιλιομέτρων.

Στο ύψος της Υλίκης, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και η ουρά έφτασε τα τέσσερα χιλιόμετρα γύρω στις 4:30 το απόγευμα. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου και η μονόδρομιση, φαίνεται πως έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

Και η έξοδος των εκδρομέων, συνεχίζεται… 

