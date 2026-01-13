Κίνηση στους δρόμους: «Φραγμένος» ο Κηφισός, στα «κόκκινα» η Κηφισίας και καθυστερήσεις μέχρι και 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Η περίοδος που είχε αποσυμφορηθεί το λεκανοπέδιο λόγω των γιορτών έχει τελειώσει και έτσι ξαναμπαίνουμε σε κλίμα καθημερινότητας με τους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής να βρίσκονται στα «κόκκινα» λόγω της αυξημένης κίνησης.

Σοβαρά προβλήματα λόγω κίνησης αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Στον Κηφισό, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ και στα δύο ρεύματα αλλά και στη λεωφόρο Φυλής στο Καματερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, στον Καρέα, καθώς και στην Αρδηττού.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/ZIEYt4dJSu — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 13, 2026



Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ και στη λεωφόρο Μεσογείων η κίνηση είναι αυξημένη.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα Τρίτη 13.01.2026, και για 48 ώρες οι οδηγοί ταξί πραγματοποιούν απεργία.