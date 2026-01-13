Απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» τραβούν από σήμερα και για 48 ώρες οι οδηγοί

«Χειρόφρενο» έχουν τραβήξει από σήμερα Τρίτη 13.01.2026, οι οδηγοί ταξί και προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει ανακοινώσει 48ωρη απεργία.

Κύριο ζήτημα αποτελεί, σύμφωνα με τους ίδιους, η υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους μέσα στο διήμερο, ειδικά σε ώρες αιχμής.

Το ΣΑΤΑ έχει ανακοινώσει συγκέντρωση με οχήματα στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών στις 10:00, με πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών, μία φορά την ημέρα.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα ακόλουθα:

-Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης

-Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.

-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.

-Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.

-Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής

Στη Θεσσαλονίκη, το σωματείο ταξί έχει γνωστοποιήσει συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση, ενώ έχει ανακοινωθεί γενική συνέλευση στη ΔΕΘ, στο περίπτερο 8 (αίθουσα C), στις 11:00, με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.