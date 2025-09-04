Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό, Αττική οδό και κέντρο – Στο «κόκκινο» Πειραιάς και Κηφισίας

Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και σήμερα (04.09.2025) σε όλη την Αθήνα, με τα δεδομένα στην πρωτεύουσα να έχουν επανέλθει στο «φυσιολογικό» με κίνηση στους δρόμους, μετά την επιστροφή των αδειούχων αυτή την εβδομάδα.

Με πολλή υπομονή, λοιπόν, θα πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί στην Αθήνα σήμερα (04.09.2025), αφού η κίνηση στους δρόμους «βαράει κόκκινο», κυρίως σε Κηφισό, Αττική οδό, κέντρο, Πειραιά, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Αθηνών.

Στη λεωφόρο Κηφισού, «δεν πέφτει καρφίτσα» λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που επικρατεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω στην άνοδο και κάθοδο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται μεταξύ Αγίων Αναργύρων, στην άνοδο προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Με βήμα «σημειωτόν» κινούνται τα οχήματα σε όλους τους μεγάλους δρόμους στο κέντρο της πρωτεύουσας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στις: Συγγρού, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας, Αρδηττού, Σταδίου και Λ. Αλεξάνδρας.

Κατακόκκινες είναι και οι λεωφόροι Μεσογείων και Κηφισίας. Η πρώτη, στην κάθοδο από Αγία Παρασκευή έως Χαλάνδρι, ενώ η δεύτερη από Κηφισιά μέχρι το Ψυχικό, ιδιαίτερα στην άνοδο.

Παράλληλα, κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στη λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Τέλος, το αδιαχώρητο γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, κυρίως στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς λιμάνι.

Παρόμοια εικόνα έχει και η Αττική οδός, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ωστόσο, προβλήματα σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος του Χαλανδρίου.

«Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Έντονη κίνηση επικρατεί και στα νότια προάστια στους κεντρικότερους δρόμους και στα δύο ρέυματα. Ειδικότερα, σε λεωωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης.