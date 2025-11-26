Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε όλη την Αττική – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας των ΜΜΜ

Έντονη είναι η κίνηση, με εντονότερο πρόβλημα να συναντάται σε Κηφισό, Κηφισίας, Αττική οδό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή, Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας
«Παρέλυσε» η Αθήνα και οι ευρύτερες περιοχές της Αττικής λόγω της έντονης κίνησης στους δρόμους η οποία προκλήθηκε μετά την έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το απόγευμα της Τετάρτης (26.11.2025) καθώς η βροχή και η στάση εργασίας της ΣΤΑΣΥ έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με το μποτιλιάρισμα και την κίνηση να είναι «πρωταγωνιστές» στους κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους και κυρίως:

  • στην είσοδο της Αθηνών – Κορίνθου / Λ. Αθηνών,
  • στην έξοδο και την είσοδο της Αθηνών – Λαμίας,
  • την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού,
  • τις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων και Κηφισίας (άνοδο και κάθοδο),
  • την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη,
  • τα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας,
  • τη Βασιλέως Κωνσταντίνου,
  • την Καλιρρόης και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Συγγρού,
  • στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλίσσης Αμαλίας,
  • στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης,
  • στο λιμάνι του Πειραιά και
  • τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από Αλίμου έως Καραϊσκάκη (στο ρεύμα προς Πειραιά).

Κίνηση

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.

Έληξε η στάση εργασίας

Στις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης έληξε η έκτακτη στάση εργασίας που άρχισε στις 12:00 στις γραμμές 1 (Κηφισιά-Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό καθώς και στο Τραμ, την οποία ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ λόγω του εργατικού δυστυχήματος που συνέβη σήμερα το πρωί, όταν εργαζόμενος κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά, καταπλακώθηκε από βαρύ ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

