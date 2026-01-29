Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (29/01) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλο μποτιλιάρισμα. 

Η βροχή στην Αττική έχει φέρει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία το πρόβλημα εκτείνεται από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, δυσχέρειες παρατηρούνται και σε άλλους κεντρικούς άξονες της πόλης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος των Αμπελοκήπων έως το Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

 

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

