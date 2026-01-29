Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (29/01) η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Η βροχή στην Αττική έχει φέρει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία το πρόβλημα εκτείνεται από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, δυσχέρειες παρατηρούνται και σε άλλους κεντρικούς άξονες της πόλης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος των Αμπελοκήπων έως το Χαλάνδρι, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης.

Προς Ελευσίνα 25΄-30΄ από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/caWkfGcIsl — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 29, 2026

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις έως 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.