Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο – Απέραντο πάρκινγκ και τα 2 ρεύματα του Κηφισού

Με αυξημένη κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται η Δευτέρα (16.02.2026). Όσοι οδηγοί βρίσκονται ή θα βρεθούν στην Αθηνών και στον Κηφισό, πρέπει να κάνουν πολύ υπομονή για να ξεμπερδέψουν από το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργήσει ατελείωτες ουρές.

Όπως και το πρωί, έτσι και το μεσημέρι, η κίνηση στους δρόμους προκαλεί πονοκέφαλο. Στον Κηφισό, η κατάσταση είναι απελπιστική. Στο ρεύμα προς Πειραιά, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από την Λυκόβρυση έως και το ύψος της Αθηνών.

Στο ρεύμα ανόδου, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση ξεκινά από το Χαϊδάρι και φτάνει έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, στον Ασπρόπυργο.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κίνηση ξεκινά από την Ολυμπία Οδό, στις Εργατικές Κατοικίες στην Άνω Ελευσίνα και φτάνει μέχρι την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Η εικόνα των δρόμων στις 14.00:

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά ενώ τμηματικά υπάρχουν προβλήματα και στην Κηφισίας.

Οι επόμενες ημέρες, μέχρι και την Κυριακή, προβλέπονται ιδιαίτερα δύσκολες για τους οδηγούς της Αθήνας μιας και θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού, προς Αεροδρόμιο, από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλής λόγω έργων στη σήραγγα Λιοσίων.

Κλειστές θα παραμείνουν και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Στο βίντεο του Orange αποτυπώνεται το σημείο όπου γίνονται οι εργασίες επί της Αττικής Οδού.

Πρόκειται για μία ασυνήθιστη εικόνα, με την Αττική Οδό να θυμίζει αυτοκινητόδρομου – «φάντασμα» στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

​Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται πλέον μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισού.

Για την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.