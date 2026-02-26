Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό, Αθηνών και Πειραιά – 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυτοκίνητα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Αυξημένη και σήμερα (26.02.2026) η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τον Κηφισό, την Αθηνών και την Αττική Οδό να θυμίζουν πάρκινγκ.

Για ακόμη μία ημέρα, οι οδηγοί δεν θα γλιτώσουν από την εφιαλτική κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Στον Κηφισό τα προβλήματα εντοπίζονται και στα 2 ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Στην Αθηνών, υπάρχει αυξημένη κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι την περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Η κίνηση στον Πειραιά ξεκινά από το ΣΕΦ και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντικά προβλήματα και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Στο «κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας αλλά και η Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της Ηλιούπολης.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά.

Προβλήματα και στη Μεσογείων και την Κηφισίας και στα 2 ρεύματα.

