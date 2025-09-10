Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Κηφισίας – Μποτιλιάρισμα σε Αθηνών και Αττική Οδό

Δείτε live σε ποιους δρόμους έχει κίνηση
Με προβλήματα ξεκινά και αυτό το πρωινό (10.09.2025) καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας. Για ακόμη μία ημέρα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό και Αθηνών.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Κατεχάκη αλλά και το κέντρο του Πειραιά. Όσον αφορά τον Κηφισό, η κίνηση ξεκινά από το Αιγάλεω έως την Μεταμόρφωση και στα 2 ρεύματα.

Στην Αθηνών, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο, από το ύψος του Χαϊδαρίου. Στην Κηφησίας, υπάρχουν καθυστερήσεις και στα 2 ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού έως και το Χαϊδάρι.

Στο «κόκκινο» είναι και η κάθοδος της Μεσογείων, από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου έως το κέντρο της Αθήνας.

Όσο περνά η ώρα, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά γεμίζουν από οχήματα.

Δείτε εδώ live την κίνηση στους δρόμους.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα αλλά και στην Ελ. Βενιζέλου στον Καρέα.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 15’-20΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα», αναφέρεται σε tweet.

