Κίνηση στους δρόμους: «Παρέλυσε» όλη η Αττική λόγω της στάσης εργασίας στα ΜΜΜ – «Στο κόκκινο» Κηφισός, κέντρο και Κηφισίας

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων , αφού η κίνηση στους δρόμους σε όλη την Αττική είναι πολύ έντονη, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στην οποία προχώρησαν σήμερα Τετάρτη (26.11.25) οι εργαζόμενοι Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο ενός 50χρονου υπαλλήλου της ΣΤΑΣΥ.

Έντονη είναι η κίνηση στις μεγαλύτερες λεωφόρους και οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με εντονότερο πρόβλημα να συναντάται σε Κηφισό, Κηφισίας, Αττική οδό, Λεωφόρο Αθηνών, Παραλιακή, Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στην Λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το Αιγάλεω στην κάθοδο και από Πειραιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους στην άνοδο.

Παρόμοια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Κηφισίας σε όλη της την έκταση, τόσο σε άνοδο όσο και σε κάθοδο. «Κατακόκκινη» είναι η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι το κέντρο.

Προβλήματα αντιμετωπίζονται σε σε Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς Κατεχάκη και στο ύψος Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής. Κίνηση συναντάται και στην λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκης στην κάθοδο αλλά και στην περιφερειακή Υμηττού προς Άλιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο κόκκινο» είναι και οι 3 μεγάλοι δρόμοι της Παραλιακής: Λεωφόρος Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης στα ρεύματα προς Γλυφάδα.

Την χειρότερη εικόνα από θέμα κίνησης έχει το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει «παραλύσει». Τα οχήματα σε λεωφόρο Π. Τσαλδάρη, Σταδίου, Βασ. Σοφίας, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου και Συγγρού, κινούνται με «βήμα σημειωτόν».

Άλλα σημεία της Αθήνας στα οποία συναντάται έντονη κίνηση είναι η λεωφόρος Θηβών, στο ύψος του Περιστερίου, κυρίως, ο Πειραιάς στο λιμάνι, η λεωφόρος Αχαρνών, η λεωφόρος Ηρακλείου και η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Κόκκινη είναι και η Αττική οδός, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής οδού: «Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις προς Αλίμου-Καρέα».

Καθυστερήσεις: προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις προς Αλίμου-Καρέα. https://t.co/C7SeCdMHuS — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 26, 2025

Ουρές σε στάσεις λεωφορείων λόγω της στάσης εργασίας

Ουρές έχουν σχηματιστεί σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό και τραμ, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Πειραιά.

Αρκετοί επιβάτες έβλεπαν έκπληκτοι τις κατεβασμένες μπάρες στο μετρό και δυσανασχετούσαν, όμως όταν ενημερώνονταν για το συμβάν, οι περισσότεροι, έδειχναν κατανόηση για τους λόγους της κινητοποίησης.

«Θέλω πάρα πολλή προσοχή, ώστε τα άτομα που εργάζονται να είναι ασφαλή. Πρέπει όλα τα ελέγχουν. Θλιβερό να χαθεί ένας άνθρωπος πάνω στη δουλειά του. Στο μεροκάματό του; Θέλει πολλή προσοχή. Έτσι έγινε και χάθηκαν και 57 παιδιά. Σε λίγο οι άνθρωποι θα πηγαίνουμε με τα πόδια για να είναι πιο σίγουροι» λέει μια επιβάτιδα που περίμενε υπομονετικά στη στάση του λεωφορείου.

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή της για το νέο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση Πειραιά, όπου ένας συνάδελφός μας βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα εργασίας.

Το σημερινό γεγονός δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο.

Είναι αποτέλεσμα της συστηματικής απαξίωσης των μέτρων ασφάλειας, της υποστελέχωσης, της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης και της διαχρονικής αδιαφορίας της Διοίκησης της ΣΤΑ.ΣΥ. Μ.Α.Ε. για τις πραγματικές συνθήκες στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να παρέχουν την εργασία τους σε περιβάλλον που θυμίζει «ναρκοπέδιο», και σήμερα πληρώσαμε ξανά το τίμημα με ανθρώπινη ζωή.

Απαιτούμε:

Άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών του εργατικού

ατυχήματος.

Απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη.

Αναστολή κάθε επικίνδυνης εργασίας μέχρι να εφαρμοστούν πραγματικά

μέτρα ασφάλειας και όχι επικοινωνιακές «δέσμες μέτρων».

Σαφές χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις υποχρεώσεις

της για προστασία προσωπικού.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι η Διοίκηση της εταιρείας και το αρμόδιο Υπουργείο θα μας βρουν απέναντι, αν δεν ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα και αν επιχειρηθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση ή συγκάλυψη των πραγματικών αιτιών του ατυχήματος.

Η Π.Ο.Σ. και Μ.Σ.Τ. επιφυλάσσεται για κάθε μορφή κινητοποίησης και κάθε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε όλες τις αρμόδιες αρχές, μέχρι να διασφαλιστεί, ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα πάει ξανά στη δουλειά του χωρίς να ξέρει, αν θα επιστρέψει. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Το χρέος μας απέναντί του είναι να μην επιτρέψουμε να χαθεί άλλη ζωή.