Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: «Στα κόκκινα» Κηφισός – 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η εικόνα από τους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Τετάρτης
Κηφισός
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ακόμη μία ημέρα, με την κίνηση να φτάνει στα κόκκινα στους δρόμους της Αττικής. Πολλές μεγάλες οδικές αρτηρίες, είναι “φραγμένες” από την κίνηση με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 28.01.2026, στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη Λεωφόρο Αθηνών, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 8,5 χιλιόμετρα, ενώ στην άνοδο, από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, όπου το μποτιλιάρισμα φτάνει τα 2 χιλιόμετρα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο Παλαιό Ηράκλειο, στις λεωφόρους Ηρακλείου, Πλαπούτα και Αμαρουσίου, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.

Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχει συμφόρηση στο ύψος του Νέου Ψυχικού ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Χάρτης κίνησης

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

 

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο ρεύμα από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και την Πλατεία Ιπποδαμείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
88
57
55
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας
«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση»
Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Το σημείο «μηδέν» της διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που οδήγησε στον θάνατο τις 5 εργάτριες – Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες
Η εκτεταμένη διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας προπανίου, το οποίο ανεφλέγη πιθανότατα από σπινθήρα, προκαλώντας την ισχυρή έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ 10
Newsit logo
Newsit logo