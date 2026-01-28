Κίνηση στους δρόμους: «Στα κόκκινα» Κηφισός – 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ακόμη μία ημέρα, με την κίνηση να φτάνει στα κόκκινα στους δρόμους της Αττικής. Πολλές μεγάλες οδικές αρτηρίες, είναι “φραγμένες” από την κίνηση με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 28.01.2026, στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος της Αττικής Οδού έως τη Λεωφόρο Αθηνών, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 8,5 χιλιόμετρα, ενώ στην άνοδο, από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα, τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Μεγάλη αναμονή αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, όπου το μποτιλιάρισμα φτάνει τα 2 χιλιόμετρα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο Παλαιό Ηράκλειο, στις λεωφόρους Ηρακλείου, Πλαπούτα και Αμαρουσίου, καθώς και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα.

Προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχει συμφόρηση στο ύψος του Νέου Ψυχικού ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται ακόμη στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο ρεύμα από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και την Πλατεία Ιπποδαμείας.