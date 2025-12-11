Συμβαίνει τώρα:
Κίνηση στους δρόμους: Στα «κόκκινα» Κηφισός και Κηφισίας, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική οδό, αυξημένη η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας
Κίνηση στους δρόμους / Eurokinissi

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 11.12.2025, η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένοι με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Η κίνηση είναι μεγαλύτερη στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τη Στρατηγού Καλλάρη, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, με τους δρόμους του λεκανοπεδίου να είναι για ακόμη μία ημέρα στα κόκκινα.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει ακόμη και στο λιμάνι του Πειραια αλλά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30′ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

xartis

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στις Λ. Κηφισίας (άνοδος), Λ. Αλεξάνδρας, Βασ. Σοφίας (κάθοδος), Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Συγγρού (άνοδος), Βασ. Αμαλίας, Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Newsit logo
Newsit logo