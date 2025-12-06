Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού λόγω τροχαίων – Μικροπροβλήματα στο κέντρο εξαιτίας των πορειών

Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι κυρίως «κίτρινη» και «κόκκινη» σε λίγα σημεία στην άνοδο και την κάθοδο χωρίς να έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση
Κίνηση
EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αν και Σάββατο (6/12/2025) η κίνηση στους δρόμους είναι σχετικά αυξημένη, με την κάθοδο του Κηφισού να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας κάποιων τροχαίων που φαίνεται να έχουν προκληθεί.

Συγκεκριμένα η κάθοδος του Κηφισού είναι κυρίως κόκκινη με αρκετές ενδείξεις για τροχαία, ενώ η άνοδος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα στην κίνηση.

Επίσης στο κέντρο της Αθήνας φαίνεται να υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα κυρίως στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, που δικαιολογούνται και από τις πορείες που έγιναν σήμερα το πρωί και για αυτή που είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι κυρίως «κίτρινη» και «κόκκινη» σε λίγα σημεία στην άνοδο και την κάθοδο χωρίς να έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

κίνηση

Η Λεωφόρος Μεσογείων και η Αττική Οδός λειτουργούν κανονικά με την τελευταία να έχει λίγες καθυστερήσεις μόνο στην έξοδο προς Πειραιά.

Ελλάδα
