Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Χάος σε Αθηνών και Κηφισίας

Αυξημένη κίνηση, για ακόμη μία ημέρα, (02.12.2025) παραλύει τους δρόμους όλης της Αθήνας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί ήδη σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό προκαλώντας πονοκέφαλο στους οδηγούς.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Μεσογείων, το κέντρο της Αθήνας και την Ποσειδώνος. Όσον αφορά τον Κηφισό, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στα 2 ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία.

Στην άνοδο του Κηφισού ακινητοποιήθηκε και φορτηγό προκαλώντας μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Στην Αθηνών, για ακόμη μία φορά, υπάρχει κίνηση στην κάθοδο, από το ύψος του Χαϊδαρίου.

Υπενθυμίζεται πως οι οδηγοί των ταξί προχωρούν σήμερα σε 48ωρη πανελλαδική απεργία.

Στη Μεσογείων και την Κηφισίας παρατηρείται κίνηση σε όλο το μήκος των λεωφόρων και στα 2 ρεύματα.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5’-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/v1tZoZkojn — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 2, 2025

Στο κόκκινο είναι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στη Ποσειδώνος, από το ύψος του ΚΠΙΣΝ μέχρι τον Άλιμο αλλά και στη Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Καθυστερήσεις και στη Ελ. Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα.