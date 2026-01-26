Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στου δρόμους του λεκανοπεδίου
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κίνηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως το Μπουρνάζι, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και τον Κηφισό, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, όπου το μποτιλιάρισμα ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων στο ρεύμα προς κέντρο στο ύψος του Χολαργού, στον άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην Κατεχάκη στο ύψος της Ηλιούπολης και στα δύο ρεύματα κατεύθυνσης.

Ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο «κόκκινο», με πολύ χαμηλές ταχύτητες τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τεχνικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με κλειστές λωρίδες και έντονο μποτιλιάρισμα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στην Αθηνών – Κορίνθου/λεωφόρο Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου, καθώς και στην ΑθηνώνΛαμίας από το ύψος της Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη και αντίστροφα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Καλλιρρόης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

 

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις.

