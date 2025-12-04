Συμβαίνει τώρα:
Τροχαία και βροχή προκαλούν «έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Τροχαία και βροχή προκαλούν «έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε live που υπάρχει μποτιλιάρισμα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Εφιαλτική η κατάσταση στην Αθήνα από την κίνηση στους δρόμους και σήμερα το πρωί (04.12.2025). Κηφισός, Αττική Οδός και Κηφισίας θυμίζουν ένα ατελείωτο parking από τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί, εξαιτίας του τροχαίου που έγινε στην άνοδο του Κηφισού, όπου φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ μπλοκάροντας και τις 3 λωρίδες κυκλοφορίας. Πλέον, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα 2 ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία.

Στο ρεύμα προς Πειραιά τα προβλήματα ξεκινούν από την Μεταμόρφωση.

Στην Κηφισίας και τα 2 ρεύματα είναι στο «κόκκινο» σχεδόν σε όλο το μήκος τους ενώ στη Μεσογείων σημαντικότερες καθυστερήσεις παρουσιάζει το ρεύμα προς Αθήνα.

Δείτε live που έχει κίνηση.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 25 λεπτά.

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας», αναφέρεται σε tweet.

Στο «κόκκινο» είναι και οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας και η Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Τροχαίο στην Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος του Καρέα έχει κάνει τους οδηγούς να τραβήξουν χειρόφρενο.

Σύγκρουση οχημάτων υπάρχει και στη Συγγρού, στην άνοδο στο ύψος του Λόφου Σικελίας.

