Συμβαίνει τώρα:
Χάος σε Κηφισό και Αθηνών - Μποτιλιάρισμα σε Συγγρού και Κηφισίας
Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό και Αθηνών – Μποτιλιάρισμα σε Συγγρού και Κηφισίας

Δείτε live σε ποιους άλλους δρόμους της Αθήνας η κίνηση αγγίζει το «κόκκινο»
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Αυτοκίνητα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EYROKINISSI

Τελείωσαν οι καλοκαιρινές άδειες και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε να δημιουργεί καθημερινό πρόβλημα. Για σήμερα (08.09.2025) παρατηρείται έντονο πρόβλημα σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο της Αθήνας και Αθηνών.

Από την κίνηση στους δρόμους δεν έχουν γλιτώσει και άλλοι κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας. Μέσα σε αυτούς, Μεσογείων, Αλίμου – Κατεχάκη και Αττική Οδός. Όσον αφορά τον Κηφισό και στα 2 ρεύματα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Στη λεωφόρο Αθηνών υπάρχει αυξημένη κίνηση στην κάθοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στην άνοδο από το ύψους του Ελαιώνα.

Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο. Συγγρού, Καλλιρόης, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας έχει προκληθεί χάος.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Κηφισίας, και στα 2 ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Στη Μεσογείων το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κάθοδο, στο ύψος του Πενταγώνου.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αλίμου – Κατεχάκη, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος του Καρέα.

Σχετικά με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά.

«Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄από Μεταμόρφωση (είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας», αναφέρεται σε tweet.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα όπου βρέθηκε νεκρή στην Καβάλα - Αργοπορία από τις αρχές καταγγέλλει ο σύζυγός της
Ο Βρετανός σύζυγός της είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης εξαφάνισης της συζύγου του
H 59χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα 1
Newsit logo
Newsit logo