Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό και Αθηνών – Μποτιλιάρισμα σε Συγγρού και Κηφισίας

Τελείωσαν οι καλοκαιρινές άδειες και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε να δημιουργεί καθημερινό πρόβλημα. Για σήμερα (08.09.2025) παρατηρείται έντονο πρόβλημα σε Κηφισό, Κηφισίας, κέντρο της Αθήνας και Αθηνών.

Από την κίνηση στους δρόμους δεν έχουν γλιτώσει και άλλοι κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας. Μέσα σε αυτούς, Μεσογείων, Αλίμου – Κατεχάκη και Αττική Οδός. Όσον αφορά τον Κηφισό και στα 2 ρεύματα παρατηρείται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Στη λεωφόρο Αθηνών υπάρχει αυξημένη κίνηση στην κάθοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στην άνοδο από το ύψους του Ελαιώνα.

Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο. Συγγρού, Καλλιρόης, Αρδηττού, Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας έχει προκληθεί χάος.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η Κηφισίας, και στα 2 ρεύματα, στο ύψος του Ψυχικού.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Στη Μεσογείων το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κάθοδο, στο ύψος του Πενταγώνου.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αλίμου – Κατεχάκη, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος του Καρέα.

Σχετικά με την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/ZjIQ62Z6do — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 8, 2025

«Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄από Μεταμόρφωση (είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας», αναφέρεται σε tweet.