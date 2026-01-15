Κινητοποίηση στη Βάρη για την 16χρονη Λόρα – Αναλύουν τα βίντεο από καφετέρια για να δουν αν είναι εκείνη

Από τις 8 Ιανουαρίου έχει εξαφανιστεί η 16χρονη Λόρα από το σπίτι της, στην Πάτρα και παρά τις έρευνες, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να την βρουν.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης (15/1/26), σήμανε συναγερμός για την υπόθεση, μετά την πληροφορία ότι η Λόρα εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη.

Σύμφωνα με το MEGA, μία κοπέλα που μοιάζει πολύ με την Λόρα, πήγε στην καφετέρια της Βάρης και ζήτησε τον κωδικό του WiFi, μιλώντας αγγλικά.

Το κορίτσι έφυγε τρέχοντας από το σημείο, μόλις είδε να παίζει ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση. Λίγο αργότερα έφτασε η Αστυνομία…

Από το κατάστημα, έχουν παραδώσει στην Αστυνομία το υλικό από τις κάμερες, το οποίο εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν πρόκειται όντως για την 16χρονη Λόρα.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι μαρτυρίες ανθρώπων, που υποστηρίζουν ότι το παιδί είχε μια πολύ κακή σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος -σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες- καταπίεζε το κορίτσι.