Ελλάδα

Κίσσαμος: 31χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 54χρονο φίλο του – Υποστηρίζουν ότι έγινε λάθος χειρισμός του όπλου

Ο 31χρονος είχε πάει μεθυσμένος για κυνήγι και όταν γύρισε στον φίλο του έγινε το ατύχημα
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/08/2026) στην Κίσσαμο Χανίων, όταν ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε με όπλο κατά λάθος, όπως υποστηρίζει το θύμα, και να τραυμάτισε στα πόδια τον 54χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 31χρονος Αλβανός πήγε στο σπίτι του 54χρονου Έλληνα φίλου του στον Κίσσαμο, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, και του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Παρά την επιμονή του 31χρονου, ο 54χρονος αρνήθηκε και ο πρώτος αποχώρησε με το όπλο.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, κρατώντας μάλιστα έναν λαγό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγετικό όπλο που είχε στην κατοχή του τον 54χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια στα πόδια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο 31χρονος, από την πλευρά του, μετέβη μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα και παραδόθηκε. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 54χρονος στους αστυνομικούς, ο τραυματισμός προκλήθηκε από λάθος χειρισμό του όπλου, αφού όπως υποστήριξε ο 31χρονος φίλος του ήταν εμφανώς μεθυσμένος.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, σε βάρος του οποίου αναμένεται επίσης να σχηματιστεί δικογραφία. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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