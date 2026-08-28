Ελλάδα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ενθουσιασμός για την επέκταση στην Καλαμαριά – «Η Αθήνα τώρα μας ζηλεύει»

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη
Έναρξη των δρομολογίων του μετρό Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Με χαμόγελα και θετικά σχόλια υποδέχθηκαν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, που τέθηκε σε λειτουργία χθες (27.08.2026), δίνοντας μια νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων.

«Πάρα πολύ ωραίο», «εξαιρετικό», «θα το χρησιμοποιούμε συχνά», ήταν μερικές από τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών που βρέθηκαν στους νέους σταθμούς του Μετρό στην Καλαμαριά και δοκίμασαν τη νέα διαδρομή.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αναφορές στην Αθήνα, με έναν πολίτη να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Αλίμονο, η Αθήνα τώρα μας ζηλεύει!»

Η ικανοποίηση ήταν διάχυτη, ιδιαίτερα μεταξύ των κατοίκων της Καλαμαριάς, που βλέπουν πλέον τις καθημερινές μετακινήσεις τους να γίνονται ευκολότερες και ταχύτερες.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, άλλαξε η ποιότητα της ζωής μας. Είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Δεν έλειψαν, πάντως, και οι πιο επιφυλακτικές απόψεις. Ένας νεαρός χαρακτήρισε τη διαδρομή σχετικά αργή, χωρίς ωστόσο να κρύβει την ικανοποίησή του για την επέκταση: «Είμαστε τυχεροί», σχολίασε.

Πέντε νέοι σταθμοί

Τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η νέα επέκταση περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς και προσθέτει περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής στο δίκτυο, συνδέοντας πλέον τη Μίκρα απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι νέοι σταθμοί είναι οι: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα.

Οι πέντε νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά άνοιξαν τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (27.8.26).

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