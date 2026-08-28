Ελλάδα

Σε έλλειψη φάρμακα για τη σχιζοφρένεια σε πολλές χώρες της Ευρώπης – Η ανακοίνωση του EMA

Η έλλειψη θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλα αντίστοιχα σκευάσματα σε επιπλέον χώρες της ΕΕ
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Σε έλλειψη βρίσκονται σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μερικά ενέσιμα φάρμακα που χορηγούνται για τη σχιζοφρένεια, λόγω προβλημάτων με την συμβασιούχο εταιρεία που τα παράγει, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Τα φάρμακα για τη σχιζοφρένεια περιέχουν την δραστική ουσία παλμιτική παλιπεριδόνη. Πρόκειται για ενέσιμα, μακράς δράσης σκευάσματα για ενήλικες με σχιζοφρένεια, των οποίων η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί:

  • Είτε με παλιπεριδόνη
  • Είτε με ρισπεριδόνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΜΑ, η έλλειψη οφείλεται σε προβλήματα παραγωγής που αντιμετωπίζει η φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen International. Η συνέπειά της είναι να επηρεάζονται τα φάρμακα με την ουσία που διαθέτουν άλλες φαρμακευτικές εταιρείες και δη οι:

  • Advanz Pharma
  • Adamed Pharma
  • Alter
  • Belupo
  • Biogaran
  • EGIS Pharmaceuticals
  • Elpen
  • G.L. Pharma
  • Innovis Pharma

Η έλλειψη θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλα αντίστοιχα σκευάσματα σε επιπλέον χώρες της ΕΕ, πρόσθεσε ο ΕΟΦ. Ωστόσο έσπευσε να επισημάνει πως η έλλειψη δεν σχετίζεται ούτε με ελάττωμα στην ποιότητα των παραγομένων φαρμάκων, ούτε με ζητήματα ασφαλείας.

Ο EMA προσθέτει πως δεν είναι γνωστή η ημερομηνία επίλυσης του προβλήματος. Γι’ αυτό τον λόγο συνιστά στους επαγγελματίες υγείας να εξετάσουν εναλλακτικά διαθέσιμα φάρμακα για τους ασθενείς τους, εάν στην περιοχή τους υπάρχει έλλειψη.

Αντίστοιχα, συνιστά στους ασθενείς να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, για να ενημερώνονται εάν υπάρχει έλλειψη στην δική τους περιοχή.

Τέλος, αναφέρει ότι οι υπηρεσίες του παρακολουθούν το θέμα και σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς προσπαθεί να μειώσει τον αντίκτυπο της έλλειψης.

Πηγή: iatropedia.gr

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