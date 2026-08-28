ΟΑΣΑ: «Μπλακ άουτ» στην τηλεματική για δεύτερη μέρα – Χάος με τα δρομολόγια των λεωφορείων

Πανικός επικρατεί στις στάσεις των λεωφορείων καθώς από χτες (27.08.2026) έχει εμφανιστεί βλάβη στο σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται χωρίς ενημέρωση για τις αφίξεις.

Πρόκειται για πρόβλημα στις ηλεκτρονικές πινακίδες στις στάσεις λεωφορείων στην Αθήνα, οι οποίες εξακολουθούν να μη λειτουργούν κανονικά, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζει και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ, μέσω της οποίας οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια των λεωφορείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόσμος περιμένει υπομονετικά το λεωφορείο του χωρίς να γνωρίζει την ακριβή ώρα άφιξής του με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα. Η πολυκοσμία σε συνδυασμό με την μεγάλη αναμονή και την αφόρητη ζέστη της Αθήνας δημιουργούν μία ανυπόφορη για τους επιβάτες κατάσταση.

Αναστάτωση προκαλείται και λόγω της περιόδου που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, καθώς η πρωτεύουσα «βουλιάζει» ακόμη από τουρίστες οι οποίοι κατά πλειοψηφία μετακινούνται στην πόλη μέσω των ΜΜΜ και κυρίως με τη χρήση λεωφορείων.

Ο ΟΑΣΑ επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει την βλάβη από χτες το πρωί, ωστόσο η κατάσταση παρέμεινε έως και το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες που ταλαιπωρούνται εδώ και ένα 24ωρο.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».