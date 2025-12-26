«Κλείδωσε» ο καιρός για την Πρωτοχρονιά: Με τσουχτερό κρύο και καθαρό ουρανό θα υποδεχθούμε το 2026

Το κρύο φαίνεται πως θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού την Πρωτοχρονιά με λίγες βροχές να εκδηλώνονται τοπικά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (26.12.2025), πως ο καιρός την Πρωτοχρονιά θα είναι χειμερινός ενώ οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα. Εν ολίγοις αναμένεται τσουχτερό κρύο, όπως ούτως ή άλλως αρμόζει για την «καρδιά» του χειμώνα. Σε αντίθεση με τα Χριστούγεννα, ο ουρανός θα είναι καθαρός και δεν αναμένεται να σημειωθούν πολλές βροχές παρά μόνο τοπικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο (27.12.2025) αναμένονται βροχές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς

Την Κυριακή αναμένονται βροχές στην Κρήτη και στις Σποράδες αλλά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας φτάνοντας το ανώτατο τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας και αναμένονται βροχές σε ανατολικά και νότια.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

Την Παραμονή των Χριστουγέννων αναμένονται καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια αλλά και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά χιόνια.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«H πρόγνωση του καιρού για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς 2026. Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας. Πριν λοιπόν ευχηθούμε καλή χρονιά, αξίζει να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, τι συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συνοδεύσουν το ξεκίνημα του νέου έτους.

Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές κατά κανόνα ασθενείς θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία τους 10 με 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Θερμαϊκό από το βράδυ 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νησιά του Ιονίου.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου .

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός το Σάββατο (27.12.2025)

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια (από Χίο και βορειότερα) με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι εξασθένηση στα βόρεια και στα νότια ενίσχυση τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Κυριακή (28.12.2025)

Στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στην Κρήτη και τις Σποράδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Στο βορειοανατολικά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (29.12.2025)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη (30.12.2025)

Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο με σποραδικές βροχές κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια και ανατολικά πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη – Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.2025)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.