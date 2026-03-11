Συμβαίνει τώρα:
Κλειστά σχολεία στα Ιωάννινα έως τις 20 Μαρτίου μετά τον σεισμό

Mικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Τμήματος Ηπείρου συνεχίζουν τις αυτοψίες σε σχολικές μονάδες
Κλειστά θα παραμείνουν έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, σχολεία στα Ιωάννινα, καθώς οι έλεγχοι μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ της 8ης Μαρτίου, συνεχίζονται.

Να μην ανοίξουν ακόμη τα σχολεία στα Ιωάννινα αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα, χθες (11.03.2026).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, μικτά κλιμάκια του Δήμου Ιωαννιτών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ηπείρου πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σχολικές μονάδες αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Ενόψει της άφιξης κλιμακίου της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για δευτεροβάθμιους ελέγχους, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά έως και τις 20 Μαρτίου το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής, το 3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο», το 7ο Δημοτικό «Παυλίδειος Σχολή» μαζί με το 4ο Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζονται, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, το 5ο Δημοτικό «Βαλάνειος Σχολή» και το Γυμνάσιο Πεδινής.

Ο δήμος συνεχίζει τους ελέγχους με βασικό γνώμονα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

