Κλειστή η Εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς στο ύψος των Μαλγάρων

Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην Θεσσαλονίκη, κοντά στα Μάλγαρα, το βράδυ της Πέμπτης (26.03.2026).

Κλειστά είναι αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων, εξαιτίας πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες, με επτά οχήματα, ενώ λόγω του έντονου καπνού και των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κρίθηκε απαραίτητη σε συνεννόηση με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Στόχος των πυροσβεστών, που έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, είναι να περιορίσουν την πυρκαγιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία η ΠΑΘΕ.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.