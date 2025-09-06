Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2655: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
Δελτία Λοττο
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνας Μπόλαρη

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2655, σήμερα Σάββατο 06/09/2025. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 8, 27, 32, 45, 7, 30.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Θα διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη και την Ελλάδα που μας αξίζει» είπε με «σπασμένη» φωνή η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
Μεγάλη ήταν η συγκίνηση και στο τέλος της εκδήλωσης όταν αγόρια και κορίτσια διάβασαν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας
Η Μαρία Καρυστιανού στη συγκέντρωση του Συντάγματος για τα Τέμπη
33
Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo