Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2694: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
Λόττο
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2694, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 27, 45, 7, 32, 2, 9.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
319
158
112
74
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα: Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, με τα νερά να παρασύρουν στο διάβα τους αυτοκίνητα και κάδους - Το οδόστρωμα γέμισε βράχους και φερτά υλικά
Το σημείο που εντοπίστηκε η νεκρή γυναίκα στην Γλυφάδα
44
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Σοκ προκαλούν βίντεο και φωτογραφίες με οχήματα που «φεύγουν» λόγω της ορμής του νερού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν ακινητοποιηθεί για πολλή ώρα
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
Χανιά: «Ευχαριστώ τη δικαιοσύνη» λέει ο πατέρας του 22χρονου για την καταδίκη του οδηγού της Porsche – Δικογραφία για 3 αστυνομικούς
Η πληγή από την απώλεια του γιου του δεν επουλώνεται, όμως η απόφαση του δικαστηρίου, έδωσε στους γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη, τη μικρή παρηγοριά της απονομής δικαιοσύνης
Ο πατέρας του 22χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο από τον οδηγό της Porsche στα Χανιά, Αντώνης Καρατζής
Newsit logo
Newsit logo