Βίντεο – ντοκουμέντα για τη βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα

Τα βίντεο φωτίζουν τις κινήσεις των δύο ανδρών που κατηγορούνται για την τοποθέτηση βόμβας, στο σπίτι ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, τον Ιανουάριο του 2026.

Στις εικόνες, αρχικά φαίνονται ο 49χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί, να νοικιάζουν αυτοκίνητο από την περιοχή της Αρτέμιδας, για να πάνε στη Λευκάδα να εκτελέσουν την πράξη τους.

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Το αυτοκίνητο ενοικιάζεται 2 ημέρες πριν τη «δουλειά» ενώ στο ντοκουμέντο ακούγονται οι συνεννοήσεις που κάνουν για τα χιλιόμετρα κτλ…

Άλλα βίντεο καταγράφουν το αυτοκίνητο να κινείται προς τη βίλα του επιχειρηματία ή να μπαίνει στο καράβι.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ που προβλήθηκαν τα βίντεο – ντοκουμέντα, ο 49χρονος είχε σε όλη τη διαδρομή μαζί του το κινητό τηλέφωνό του και διασταυρώθηκε ότι αυτό εξέπεμπε σήμα στην περιοχή που βρισκόταν το σπίτι – στόχος.

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Συνολικά 6 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Ο δικηγόρος ενός εξ αυτών, ο κ. Ιωάννης Γλύκας, τονίζει ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες. «Αυτό που σίγουρα μου μεταφέρει είναι ότι ουδέποτε ταξίδεψε ή βρέθηκε στο πολύ όμορφο νησί της Λευκάδας».

Οι 6 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.