Ελλάδα

Βίντεο – ντοκουμέντα για τη βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει καταγραφεί σε διάφορες φάσεις του σχεδίου ενώ ο ένας εκ των δραστών, είχε μαζί και το κινητό τηλέφωνό του που εξέπεμπε σήμα κατά τη διάρκεια της «δουλειάς»
Εικόνα από ΣΚΑΪ
Εικόνα από ΣΚΑΪ
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Τα βίντεο φωτίζουν τις κινήσεις των δύο ανδρών που κατηγορούνται για την τοποθέτηση βόμβας, στο σπίτι ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, τον Ιανουάριο του 2026.

Στις εικόνες, αρχικά φαίνονται ο 49χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί, να νοικιάζουν αυτοκίνητο από την περιοχή της Αρτέμιδας, για να πάνε στη Λευκάδα να εκτελέσουν την πράξη τους.

Το αυτοκίνητο ενοικιάζεται 2 ημέρες πριν τη «δουλειά» ενώ στο ντοκουμέντο ακούγονται οι συνεννοήσεις που κάνουν για τα χιλιόμετρα κτλ…

Άλλα βίντεο καταγράφουν το αυτοκίνητο να κινείται προς τη βίλα του επιχειρηματία ή να μπαίνει στο καράβι.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ που προβλήθηκαν τα βίντεο – ντοκουμέντα, ο 49χρονος είχε σε όλη τη διαδρομή μαζί του το κινητό τηλέφωνό του και διασταυρώθηκε ότι αυτό εξέπεμπε σήμα στην περιοχή που βρισκόταν το σπίτι – στόχος.

Συνολικά 6 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Ο δικηγόρος ενός εξ αυτών, ο κ. Ιωάννης Γλύκας, τονίζει ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες. «Αυτό που σίγουρα μου μεταφέρει είναι ότι ουδέποτε ταξίδεψε ή βρέθηκε στο πολύ όμορφο νησί της Λευκάδας».

Οι 6 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

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