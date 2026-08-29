Ελλάδα

Συνελήφθη 32χρονη που συστηνόταν ως οικιακή βοηθός και ξάφριζε σπίτια ηλικιωμένων – Κατάφερε να αρπάξει 40.000 ευρώ

Το όνομά της συμπεριλαμβανόταν και σε εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε κλοπές, ωστόσο μετά την απολογία της στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερη
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Στη σύλληψη μιας 32χρονης από την Αλβανία προχώρησαν οι αρχές, καθώς η γυναίκα εξαπατούσε ηλικιωμένους που έμεναν σε περιοχές των βορείως προαστίων, λέγοντάς τους ότι είναι οικιακή βοηθός και δίνοντάς τους ψεύτικα στοιχεία

Η 32χρονη δήθεν οικιακή βοηθός είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων της και μόλις έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία, άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια τους. Μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να αρπάξει 40.000 ευρώ από ηλικιωμένους που την έβαλαν στο σπίτι τους, σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή.

«Έβαλα αγγελία στο διαδίκτυο καθώς έψαχνα μία οικιακή βοηθό για λίγες ώρες, να προσέχει τον σύζυγό μου που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Επικοινώνησε μαζί μου, κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη μου, μου έδινε συμβουλές τι πρέπει να κάνω με την υγεία του και αποφάσισα να την προσλάβω. Μου είπε μάλιστα ότι έχει ένα παιδάκι, ότι μένει στον Γέρακα, ότι είναι από την Ιταλία», είπε θύμα της μιλώντας στο Mega.

Κατά τον τρόπο δράσης της, όσο η 32χρονη έμενε μόνη της στο σπίτι με τον ανήμπορο άνδρα, αντί να τον φροντίζει, εκείνη προετοίμαζε το έδαφος για το τέλειο «χτύπημα» πριν εξαφανιστεί.

«Εγώ για να την ελέγξω έβαλα το πορτοφόλι του συζύγου με 80 ευρώ μέσα σε ένα συρτάρι σε ένα άλλο δωμάτιο, την πόρτα του οποίου κλείδωσα. Άφησα μόνο την πόρτα της μπαλκονόπορτας ελάχιστα ανοιχτή. Ήρθε περίπου 4 με 5 φορές συνολικά. Την τελευταία φορά δεν ήρθε ποτέ, στο τηλέφωνο δεν απαντούσε, γύρισα σπίτι και διαπίστωσα ότι έλειπε το πορτοφόλι του συζύγου. Μετά από καιρό είδα ότι λείπουν και τα κοσμήματα μεγάλης αξίας», πρόσθεσε το θύμα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν καθώς η 32χρονη οικιακή βοηθός δεν ήταν άγνωστη, αφού και στο παρελθόν είχε απασχολήσει για αντίστοιχα αδικήματα.

Το όνομά της συμπεριλαμβανόταν ακόμη και σε εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε κλοπές. Την εντόπισαν το πρωί της Πέμπτης (27.08.2026) στην Εκάλη και της πέρασαν χειροπέδες.

Μετά την απολογία της στον ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

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