Κολωνάκι: Πυγμάχος πορτιέρης χτύπησε άγρια και «συνέθλιψε» το κρανίο επιχειρηματία – Μπήκε φυλακή μετά από 14 χρόνια

Μποξέρ της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, που δούλευε ως πορτιέρης σε κατάστημα του Κολωνακίου, πήρε το δρόμο για τις φυλακές μετά την καταδίκη του, για τον ξυλοδαρμό γνωστού Αθηναίου επιχειρηματία. Ο πυγμάχος – πορτιέρης, σύμφωνα με τη δικογραφία, «έσπασε» στο ξύλο τον επιχειρηματία, γιατί ο δεύτερος διαμαρτυρήθηκε για τον υπέρογκο λογαριασμό που του ήρθε μετά από νυχτερινή έξοδο στο συγκεκριμένο μπαρ όπου διασκέδαζε με φίλους του. Το θύμα, μετά το άγριο ξύλο που δέχθηκε, από τις «επαγγελματικές» γροθιές του μποξέρ, νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση, μιας και συνθλιβεί πολλαπλώς το κρανίο του. Του τοποθετήθηκαν 2 λάμες, 6 καρφιά και 3 βίδες στο κεφάλι του, ενώ πλέον έχει χάσει και το 30% της όρασης του.

Πρωτόδικα, ο θερμόαιμος αθλητής καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξη για τον ξυλοδαρμό στο Κολωνάκι και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή, όμως την περασμένη Τρίτη (10/2/2026), η υπόθεση, μετά από 14 χρόνια (!) εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο με αποτέλεσμα ο πυγμάχος – πορτιέρης να καταδικαστεί σε 5 χρόνια κάθειρξη και να πάρει το δρόμο για τις φυλακές.

Ο υπέρογκος λογαριασμός

Η αρχή της ιστορίας, που κράτησε εν τέλει 14 ολόκληρα χρόνια, ξεκινά τον Μάρτιο του 2012. Τότε που σύμφωνα με τη δικογραφία, ο γνωστός Αθηναίος επιχειρηματίας διασκέδαζε με την παρέα του στο κατάστημα του Κολωνακίου. Η περιγραφή του θύματος, για το πως ξεκίνησαν όλα, είναι αποκαλυπτική:

«Ήμουν τακτικός πελάτης του συγκεκριμένου καταστήματος. Τον πορτιέρη τον γνώριζα φυσιογνωμικά και ανταλλάζαμε κουβέντες ως γίνεται με τους πελάτες ενός κέντρου και τον πορτιέρη. Μετά το δείπνο μας και αφού πληρώσαμε το λογαριασμό του φαγητού, οι περισσότεροι από την παρέα μου έφυγαν και παρέμεινα εγώ με δύο φίλους μου στο μπαρ. Γύρω στις 03:00 της 12ης Μαρτίου, επειδή αισθάνθηκα μια ζάλη, παρά το γεγονός ότι είχα καταναλώσει ελάχιστο αλκοόλ, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Τότε ο φίλος μου, ζήτησε από τον υπάλληλο του καταστήματος – μπάρμαν το λογαριασμό. Πράγματι δόθηκε ο λογαριασμός σε απλό φύλλο χαρτί, χωρίς να εκδοθεί ταμειακή απόδειξη ή άλλη απόδειξη θεωρημένη από την εφορία, ενώ το ποσό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατανάλωση μας. Το πόσο που αναγραφόταν ήταν κατά μεγαλύτερο – πολλαπλάσιο – σε σχέση με τα ποτά που είχαμε καταναλώσει».

«Αυτά είναι και πρέπει να τα πληρώσεις»

Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας, επέμενε πως είχε γίνει λάθος και ζήτησε από τον μπάρμαν να ελέγξει και πάλι τον λογαριασμό και παράλληλα να τους φέρει τη νόμιμη απόδειξη και όχι το δελτίο παραγγελίας. Όμως η απάντηση που εισέπραξε ήταν αρνητική.

«Η απάντηση του υπαλλήλου ήταν αρνητική, δηλώνοντας μας ότι οφείλουμε άμεσα να πληρώσουμε το αναγραφόμενο χρηματικό ποσό στο απλό “χαρτί”». Είπε χαρακτηριστικά: «αυτά είναι και πρέπει να πληρώσεις». Για δεύτερη φορά μάλιστα ζητήσαμε ευγενικά να προβεί σε επανέλεγχο του λογαριασμού και να ξανακάνει υπολογισμό γιατί φαινόταν για βέβαιο λάθος αφού ήταν αδύνατον να είχαμε προβεί σε κατανάλωση τέτοιου κόστους και παράλληλα να μας χορηγηθεί νόμιμη απόδειξη για να μπορούμε να προβούμε σε ουσιαστικό έλεγχο».

Είπαν στον πορτιέρη «λύσε το θεματάκι όπως ξέρεις»

Και σε αυτό το σημείο, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και την κατάθεση του θύματος, ξεκίνησε το άγριο επεισόδιο που έστειλε τον επιχειρηματία αιμόφυρτο και ημιλιπόθυμο στο νοσοκομείο.

«Ο μπάρμαν, παρόλα αυτά το αρνήθηκε και διαπιστώνοντας πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το ποσό, έκανε νεύμα, μας πλησίασε άλλος υπάλληλος – υπεύθυνος για την είσοδο των πελατών στο κατάστημα και του είπε “τα παιδιά εδώ αρνούνται να πληρώσουν το λογαριασμό που τους έδωσα, συνεννοήσου μαζί τους και λύσε το θεματάκι όπως ξέρεις». Στη συνέχεια ο πυγμάχος – πορτιέρης, μας έδειξε να βγούμε από τον χώρο για να συνεννοηθούμε γιατί η μουσική, ήταν δήθεν δυνατή». Ο επιχειρηματίας, συνέχιζε να διαμαρτύρεται και τότε όλα άρχισαν να «σκοτεινιάζουν».

«Τα αίματα κυλούσαν σαν ποτάμι, 45 μέτρα πιο κάτω»

Η περιγραφή του θ;yματος που ακολουθεί στις επόμενες γραμμές για τον άγριο ξυλοδαρμό του, σοκάρει:

«Ακαριαία και εντελώς απρόκλητα ο πορτιέρης μας απώθησε με αποτέλεσμα να πέσουμε στο έδαφος μαζί με το φίλο μου. Έπειτα συνέχισε την επίθεση του έχοντας σαν αποκλειστικό στόχο εμένα. Ενώ προσπαθούσα να σηκωθώ, καταφέρθηκε εναντίον μου πιάνοντας με από το λαιμό και χτυπώντας με επανειλημμένως με σφοδρότητα με την δεξιά γροθιά του στο πρόσωπό μου και σε ευπαθή σημεία της κεφαλής, όλα στο αριστερό μέρος, με συνέπεια λόγω της σφοδρότητα των χτυπημάτων, να παραμείνω αιμόφυρτος και αναίσθητος στο έδαφος, με βαριές σωματικές βλάβες στο κεφάλι, σοβαρά κατάγματα των οστών της κεφαλής».

Ο επιχειρηματίας μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε στο δικαστήριο είπε: «Συνήλθα, μετά από πάρα πολλή ώρα μέσα σε μια λίμνη αίματος και φανταστείτε ότι τα αίματα φτάνανε μέχρι 5 μέτρα παρακάτω. Δηλαδή είχε κάνει ποτάμι το αίμα και κυλούσε από το πρόσωπο μου. Ήμουν λιπόθυμος, σε κωματώδη κατάσταση με όλη την αριστερή μεριά του προσώπου μου με συντριπτικά κατάγματα και διαλυμένη σε μια λίμνη αίματος. Κάνανε πολύ ώρα να με συνεφέρουν οι φίλοι μου και διάφοροι περαστικοί οι οποίοι προσφέρθηκαν για βοήθεια. Ο φίλος μου με πήγε στο νοσοκομείο και με το που βγήκανε ακτινογραφίες οι γιατροί διαπίστωσαν το εύρος της ζημίας και με βάλανε στο χειρουργείο».

Με διαλυμένο κρανίο και απώλεια όρασης το θύμα

Το άγριο ξύλο που έφαγε, τον οδήγησε σε ένα μεγάλο χειρουργείο που διήρκησε 8 ώρες, παρέμεινε ημέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι και σήμερα, η ζημία που έχει υποστεί ο επιχειρηματίας δεν έχει αποκατασταθεί.

«Ο πυγμάχος κατάφερε να μου προκαλέσει συντριπτικό κάταγμα με τα χτυπήματα στα οστά του προσώπου μου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η κόγχη στην οποία βρίσκεται ο αριστερός οφθαλμός μου, μεταξύ των οποίων το οστό του αριστερού ζυγωματικού, κάτω από το αριστερό μάτι. Από την βιαιότητα των επανειλημμένων χτυπημάτων που με κατάφερε, όχι μόνο έσπασε το ζυγωματικό, αλλά τα κομμάτια του οστού μετατοπίστηκαν από τη θέση τους και απομακρύνθηκαν το ένα από το άλλο. Οι χειρουργοί, πέρασαν από το μάγουλο μου μεταλλικό άγκιστρο, με το οποίο γάντζωσαν το μετακινηθέν οστό, το έφεραν στη θέση τους και τοποθέτησαν τρεις μεταλλικές πλάκες για να ακινητοποιήσουν τα σπασμένα οστά στη θέση τους» αναφέρει στην αγωγή που έχει καταθέσει.

Στο δικαστήριο είπε πως «είχε σπάσει, το αριστερό ζυγωματικό, το άλλο κομμάτι της γνάθου της αριστερής γνάθου και ο κόγχος ο οποίος κρατάει τον αριστερό οφθαλμό είχε σπάσει συντριπτικά με αποτέλεσμα το μάτι να έχει μπει μέσα και από τον αριστερό οφθαλμό να μη βλέπω τίποτα. Υπήρχαν σκισίματα παντού. Η αριστερή μεριά δεν υπήρχε, ήταν παραμορφωμένη εντελώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι με τρεις λάμες το πρόσωπο μου μέσα, έξι βίδες και πέντε καρφιά τα οποία αποδεικνύονται και με έγγραφα αλλά και οποιαδήποτε εξέταση.

Ακόμα αν με ψηλαφίσει κάποιος στο πρόσωπο μπορεί να τα νιώσει και τα ελάσματα και τις λάμες και τα πάντα. Έχω καθημερινά έντονους πονοκεφάλους, έχω πρόβλημα και στον αυχένα και απώλεια όρασης στον αριστερό οφθαλμό». Από το χτύπημα έχασε και ένα δόντι το οποίο όμως το αποκατέστησε ενώ αναγκάστηκε όπως είπε να απέχει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Τέλλος Αγαπηνός, αναφερόμενος στο newsit.gr για την υπόθεση επισήμανε πως «Μετά από ποινική διαδικασία που κράτησε διάστημα πλέον της δεκαετίας καταδικάστηκε στις 10/2/2026 τελεσιδίκως ο δράστης-πορτιέρης του πιο σκληρού ξυλοδαρμού που έχει λάβει χώρα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κολωνακίου, το οποίο είχε την ατυχία ο παριστάμενος υπέρ της κατηγορίας εντολέας μου να επιλέξει για να δειπνήσει εκείνο το βράδυ.

Ο εν λόγω πορτιέρης του νυχτερινού αυτού κέντρου, μέλος της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, συνέθλιψε πολλαπλώς το κρανίο του εντολέα μου με αποτέλεσμα να διαβιεί έκτοτε με δύο λάμες, έξι καρφιά και τρεις βίδες στο κρανίο του κατόπιν χειρουργικής οστεοσύνθεσης, ενώ απώλεσε και το 30% της όρασης του. Κατόπιν μαραθώνιας διαδικασίας τεσσάρων συνεδριάσεων και ενώ ο εν λόγω σκληρός εγκληματίας αρνήθηκε την παρουσία του στο εν λόγω κατάστημα στο οποίο εργαζόταν με αδήλωτη εργασία και εμφάνισε ψευδομάρτυρες για να υποστηρίξει την ψευδή του υπερασπιστική γραμμή ότι τάχα βρισκόταν σε επαρχιακή πόλη την ώρα του περιστατικού, τελικώς το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο ομόφωνα τον καταδίκασε και τελικώς του επιβλήθηκε η ποινή πενταετούς κάθειρξης και οδηγήθηκε στο Μεταγωγών μέχρι να καταλήξει σε στη φυλακή όπου θα μείνει έγκλειστος».

«Η υπόθεση αυτή ας είναι η απαρχή για την κάθαρση της νυχτερινής διασκέδασης από εγκληματικά στοιχεία με βαρύ ποινικό μητρώο όπως ο δράστης και με βίαια ένστικτα, άτομα που δεν υφίσταται καμία δικαιολογία για τα νυχτερινά κέντρα να τα απασχολούν και μάλιστα μαύρα στην υποδοχή τους. Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις αρμόδιες Αρχές και στην αστική δικαιοσύνη κατά του καταστήματος του Κολωνακίου μέχρις τελικής δικαίωσης του εντολέα μου», κατέληξε.