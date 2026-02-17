Κολωνάκι: Στο αυτόφωρο η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και πήρε σβάρνα πέντε αυτοκίνητα

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί η 36χρονη τραγουδίστρια, μέλος γνωστού έντεχνου συγκροτήματος για δύο πλημμελήματα, μετά τη σύγκρουση και παράσυρση πέντε σταθμευμένων αυτοκινήτων τα ξημερώματα στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη τραγουδίστρια κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς κατά τη διενέργεια αλκοτέστ μετά το τροχαίο στο Κολωνάκι, βρέθηκε αλκοόλ 0,83 mg/l στο αίμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον του Αυτόφωρου, όπου αναμένει τη σειρά της για να δικαστεί.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να αντικρίζουν τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους τα ξημερώματα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην οδηγό, με την πρώτη μέτρηση να δείχνει 0,78 mg/l και τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο.