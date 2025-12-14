Κολωνός: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τη ζωή του έχασε ένας οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) στην περιοχή του Κολωνού.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η μηχανή κινούμενη στον Κολωνό και επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.