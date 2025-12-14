Ελλάδα

Κολωνός: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τη ζωή του έχασε ένας οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13.12.2025) στην περιοχή του Κολωνού.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η μηχανή κινούμενη στον Κολωνό και επί της οδού Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με το ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
196
139
96
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo