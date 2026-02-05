Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε με το όχημά του από τα ορμητικά νερά ποταμού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Κομοτηνής, όταν αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού, σε σημείο όπου οι ιρλανδικές διαβάσεις ήταν κλειστές λόγω της κακοκαιρίας, με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε ότι ο άνδρας είναι νεκρός.

Στο σημείο του ατυχήματος επιχείρησαν άμεσα 13 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ Κομοτηνής. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρασύρθηκε από τον ποταμό εντοπίστηκε λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ μέσα στο αυτοκίνητό του.

Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, oι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στο σημείο έχουν εντοπίσει το αυτοκίνητο που επέβαινε ο 55χρονος, ωστόσο εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών μιας και η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανασύρουν τη σορό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή είχαν κλείσει προληπτικά και είχαν τοποθετηθεί κώνοι σήμανσης, ωστόσο ο οδηγός φέρεται να τους αγνόησε προκειμένου να διέλθει. Την ώρα του συμβάντος, τα νερά του ποταμού ήταν ιδιαίτερα ορμητικά, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό του οδηγού ξεκίνησαν όταν κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι αυτοκίνητο επιχείρησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή, όπου βρέχει δυνατά από το πρωί και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.

«Δυστυχώς ο συμπολίτης μας προσπάθησε να περάσει με Ι.Χ τη συγκεκριμένη διάβαση, η διέλευση της οποίας είχε απαγορευτεί από την Ελληνική Αστυνομία» τόνισε σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς και σημείωσε πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.