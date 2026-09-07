Ελλάδα

Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο έξω από το σπίτι του – Νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Δευτέρας, μετά από ένοπλη επίθεση σε βάρος ενός 55χρονου άνδρα στα Πατήσια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του, και τον πυροβόλησαν.

Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες.

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