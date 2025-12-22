Ελλάδα

Κωνσταντίνος Ανεστίδης: «”Λάσπη” όσα λέγονται – Αν ήμουν παράνομος γιατί μου μπήκαν χρήματα στις 17 Δεκεμβρίου;»

Νέες δηλώσεις από τον αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων που ελέγχεται για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ - «Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψω», ανέφερε
Κώστας Ανεστίδης
Ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης

Στην αθωότητά του επιμένει ο γνωστός αγρότης και συνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, σχετικά με την εμπλοκή του στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε νέες δηλώσεις που έκανε το πρωί της Δευτέρα (22.12.2025) στις τηλεοπτικές κάμερες, ο αγρότης υποστήριξε πως όσα ειπώθηκαν είναι απλά για να ρίξουν λάσπη στο πρόσωπό του. Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ καθώς φέρεται πως βρέθηκαν παρατυπίες στις δηλώσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.

Ο αγρότης υποστήριξε πως βγήκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έχουν παγώσει οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, ενώ ο ίδιος λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει ανάληψη από την τράπεζα.

«Είπαν πως έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου ενώ πριν από λίγες ώρες είχα κάνει αναλήψεις για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Μαζεύτηκε το χωριό μου εδώ για να μου συμπαρασταθεί. Τα 16 αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο. 17 είναι τα αγροτεμάχια που δηλώνω και την τελευταία δεκαετία. Είναι σταθερά τα χωράφια που σπέρνω. Τα 16 αγροτεμάχια, το σύνολο των δηλώσεων που κάνω εγώ τα τελευταία πέντε χρόνια που λέμε, από το 2019, είναι 312 στρέμματα» ανέφερε αρχικά.

«Είναι όλα ιδιόκτητα και δεν υπάρχει κάτι να κρύψει κανείς. Το να δηλώσεις επιπλέον στρέμματα, αν δεν έχεις δικαιώματα, πώς θα πάρεις επιδότηση;», αναρωτήθηκε δείχνοντας έγγραφα.

«Έχω επιστροφή ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με ημερομηνία 17/12. Αν τελικά ήμουν παράνομος και ήμουν υπό έλεγχο η ΑΑΔΕ, πώς με έβαλαν λεφτά στις 17 του μηνός;», ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης.

