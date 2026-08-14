Ο Μπόρις Τζόνσον οικογενειακώς στην Ελλάδα – «Κολύμπι, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα»

Στη χώρα μας για διακοπές ο Μπόρις Τζόνσον με την οικογένειά του. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας απολαμβάνει για ακόμη χρονιά το ελληνικό καλοκαίρι.

Στιγμές χαλάρωσης για ακόμη μία φορά στη χώρα μας για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

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Παρέα με την οικογένειά του απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, με τη σύζυγό του Κάρι να ανεβάζει φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram.

Η Κάρι Τζόνσον δεν αποκαλύπτει την τοποθεσία τους, αλλά σημειώνει:

«Ελληνικό καλοκαίρι μέρος 1ο, κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα».

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Η ανάρτηση της συζύγου του Βρετανού πολιτικού συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες.

Για άλλη μία χρονιά, ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς την επέλεξε για να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την οικογένειά του.