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Ο Μπόρις Τζόνσον οικογενειακώς στην Ελλάδα – «Κολύμπι, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα»

Για άλλη μία χρονιά, ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς την επέλεξε για να απολαύσει διακοπές μαζί με την οικογένειά του
Ο Μπόρις Τζόνσον επέλεξε πάλι την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας χαλαρώνει κάπου στην Ελλάδα / πηγή φωτογραφίας carrielbjohnson Instagram
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Στη χώρα μας για διακοπές ο Μπόρις Τζόνσον με την οικογένειά του. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας απολαμβάνει για ακόμη χρονιά το ελληνικό καλοκαίρι.

Στιγμές χαλάρωσης για ακόμη μία φορά στη χώρα μας για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Παρέα με την οικογένειά του απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές, με τη σύζυγό του Κάρι να ανεβάζει φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram.

Η Κάρι Τζόνσον δεν αποκαλύπτει την τοποθεσία τους, αλλά σημειώνει:

«Ελληνικό καλοκαίρι μέρος 1ο, κολύμβηση στη θάλασσα, παγωμένες μπύρες και πολλή τυρόπιτα».

Η ανάρτηση της συζύγου του Βρετανού πολιτικού συνοδεύεται από πολλές φωτογραφίες.

Για άλλη μία χρονιά, ο Μπόρις Τζόνσον έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, καθώς την επέλεξε για να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

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