Ελλάδα

Φωτιά στην Κω, στην περιοχή Πυλί – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή γεγονός που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης
ΦΩΤΟ από το kosnews24
ΦΩΤΟ από το kosnews24
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Κω στις 19.30 το απόγευμα της Παρασκευής (14/8/26) για φωτιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Πυλί.

Άμεσα ξεκίνησαν για το σημείο της φωτιάς 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ παρέχεται συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επίσης θα μεταβούν στην Κω με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Από αέρος, δίνουν μάχη με τις φλόγες, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
143
90
83
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo