Ελλάδα

Κόρινθος: Εντοπίστηκε σορός 17χρονης να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας – Είχε φύγει χθες από το σπίτι της στη Φιλοθέη

Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της Διώρυγας της Κορίνθου και την έχουν αναγνωρίσει οι γονείς της
Το σημείο που βρέθηκε η σορός

Συναγερμός σήμανε στην Κόρινθο μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026).

Η σορός που βρέθηκε στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας 17 ετών την οποία και  αναγνώρισαν οι γονείς της. 

Η κοπέλα ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Ποσειδονίας κοντά στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ακολουθήσει η διερεύνηση των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι γονείς της άτυχης κοπέλας κλήθηκαν και την αναγνώρισαν. Διέμενε στην περιοχή της Φιλοθέης στην Αττική, χθες έφυγε από το σπίτι της και από το στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου. Οι γονείς της μάλιστα είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της. Οι συνθήκες θανάτου της διερευνώνται με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
209
85
79
64
Ανανεώθηκε πριν 8 λεπτά
18
Newsit logo
Newsit logo