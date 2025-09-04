Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κόρινθος: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Κιάτο – Σούλι

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ. που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Φωτογραφία ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025) στην Κόρινθο.

Ολα έγιναν στις 6.55 το πρωί στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στην Κόρινθο. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ. που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Από την σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου,ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό, Αττική οδό και κέντρο - Στο «κόκκινο» Πειραιάς και Κηφισίας
Στη λεωφόρο Κηφισού, «δεν πέφτει καρφίτσα» λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που επικρατεί και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω στην άνοδο και κάθοδο
Κίνηση
Βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Ιόνιο και Εύβοια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Τοπικές βροχές αναμένονται και στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Βόρειας και Δυτικής Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo