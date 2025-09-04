Κόρινθος: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Κιάτο – Σούλι

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 25χρονη γυναίκα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025) στην Κόρινθο.

Ολα έγιναν στις 6.55 το πρωί στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στην Κόρινθο. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ. που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Από την σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου,ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.